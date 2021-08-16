За полгода в Грузии в авариях погибли 189 человек

За шесть месяцев 2021 года в авариях в Грузии погибли 189 человек, среди них трое детей. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

Всего в этот период в Грузии произошло 2 762 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание.

Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – 3 595 человек, среди них 376 детей.

При этом за указанный период в Грузии было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека, пострадавших в разы больше - 672.