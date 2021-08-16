В Лусакунке будет построена осветительная сеть
16:53, 16 Август, 2021
ГАВАР, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В общине Лусакунк Гегаркуникской области, в рамках программы субсидирования, реализуемой правительством Армении, будет построена осветительная сеть на части первой улицы, на 9-й и 10-й улицах.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникского марзпетарана, первоначальная общая стоимость программы составляет 10 миллионов 858 тысяч драмов, из которых 60% или 6 миллионов 514 тысяч драмов предоставлено правительством Армении, 40% или 4 миллиона 343. тысяч драм муниципалитетом Лусакунка.
«Осветительная сеть будет построена протяженностью 1958 погонных метров. На трех улицах будет установлено 66 уличных фонарей, которые будут работать по светодиодной системе. Объявлен тендер на строительные работы. Работы по строительству сети освещения в Лусакунке также проводились в 2020 году. После завершения работ, запланированных на этот год, освещение села будет обеспечено примерно на 60%», - сказал глава общины Лусакунк Хачик Хачатрян.
Хосров Хлгатян
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