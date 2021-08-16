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Ален Симонян принял посла Грузии в Армении

Ален Симонян принял посла Грузии в Армении
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 16 августа Председатель НС Армении Ален Симонян провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Армении Георгием Саганелидзе. Последний завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Управление по связям с общественностью Национального Собрания РА, приветствуя посла, спикер парламента высоко оценил существующие отношения между армянским и грузинским народами и поблагодарил Георгия Саганелидзе за тесную работу, проделанную в этом направлении во время дипломатической службы. Председатель НС выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Армении поблагодарил Алена Симоняна за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

Георгий Саганелидзе подчеркнул, что армяно-грузинское сотрудничество основано на многовековой дружбе двух народов, и Грузия придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с нашей страной. По его словам, двусторонние отношения имеют большой потенциал для развития.

Ален Симонян придал особое значение посредничеству властей Грузии в вопросе возвращения армянских военнопленных и выразил надежду, что Грузия и дальше будет оказывать помощь в этом вопросе. В этом контексте он подчеркнул проблему установления мира в регионе.

Посол также подчеркнул фактор мира в регионе. Он отметил, что с теплыми воспоминаниями уезжает из нашей страны, оставаясь другом Армении.
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