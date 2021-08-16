Глава ИБПП примет участие в экономическом форуме в Польше
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Георгий Аветисян, руководитель инспекции по безопасности пищевых продуктов, будет находиться в Карпаче, Польша, с 7 по 9 сентября включительно.
Об этом «Арменпресс» информировался с сайта e-gov.am.
Отмечается, что Георгий Аветисян примет участие в 30-й экономической конференции/форуме «Европа в поисках лидеров».
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