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Глава ИБПП примет участие в экономическом форуме в Польше

Глава ИБПП примет участие в экономическом форуме в Польше
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Георгий Аветисян, руководитель инспекции по безопасности пищевых продуктов, будет находиться в Карпаче, Польша, с 7 по 9 сентября включительно.

Об этом «Арменпресс» информировался с сайта e-gov.am.

Отмечается, что Георгий Аветисян примет участие в 30-й экономической конференции/форуме «Европа в поисках лидеров».
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