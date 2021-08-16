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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в южной части Атлантического океана

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в южной части Атлантического океана

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Геологическая служба США.

По ее данным, ближайший населенный пункт находится в 2,4 тыс. км от эпицентра землетрясения.


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