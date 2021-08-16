Наши спортсмены достойно представили Армению на Олимпиаде в Токио: премьер принял олимпийскую сборную Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня спортсменов и тренеров, которые представили Армению на летних Олимпийских играх. На встрече также присутствовали руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, председатель Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем приветственном слове к олимпийской сборной Армении премьер-министр отметил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги,

Прежде всего, позвольте поблагодарить наших олимпийцев за то, что представили Республику Армения на Олимпийских играх в Токио. Хочу также поздравить наших медалистов с успешным выступлением на соревнованиях. Мы не завоевали золотой медали на этой Олимпиаде, но, думаю, мы не недовольны своим участием.

Конечно, существующие в стране ситуация и атмосфера сказываются на наших спортсменах и на спорте в целом, но я думаю, что в этой ситуации мы смогли достойно представить себя. Конечно, в некоторых случаях нам немного не хватило для того, чтобы выиграть олимпийское золото. Но я считаю, что наши спортсмены и наша сборная достойно представили Республику Армения на Олимпийских играх в Токио.

Сейчас я хочу коснуться следующего вопроса: думаю, для того чтобы выступления на Олимпиаде были более успешными, нам нужно сделать следующее: сегодня очень быстро подвести итоги того, что уже произошло, и сразу начать готовиться к следующей Олимпиаде. Думаю, министерству образования, науки, культуры и спорта вместе с Олимпийским комитетом стоит составить дорожную карту, чтобы решить, что делать в преддверии следующих Олимпийских игр.

Думаю, это должно быть стилем нашей работы в целом. То, что мы делаем сегодня, должно быть нацелено на среднесрочную перспективу, потому что нужно определенное время, чтобы показать эффективность действий. Мы должны скоординированно работать с федерациями и нашими спортсменами и двигаться вперед.

Думаю, в целом, на повестке дня стоит вопрос принятия мер, чтобы сделать спорт по-настоящему массовым. Потому что на практике сегодня у нас есть профессиональный спорт, но у нас есть проблемы с массовым спортом с точки зрения заинтересованности и инфраструктуры. Мы уже разрабатываем конкретные программы и в ближайшее время приступим к их реализации. И здесь, конечно, очень важна поддержка наших профессиональных спортсменов.

Еще раз хочу поблагодарить всех вас и хотел бы также послушать вас, какие впечатления у вас остались, какие анализы и какие выводы вы сделали, какие у вас есть предложения, которые мы можем реализовать”.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, подводя итоги выступлений сборной Армении на летних Олимпийских играх в Токио, отметил, что это 7-е в истории независимой Армении летние Олимпийские игры, в которых наша сборная принимала участие, и третий результат по качеству медалей. Он коснулся замеченных проблем, в том числе судейских, которые необходимо обсудить и понять, что на самом деле произошло и как им противодействовать.

Председатель Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян также подчеркнул важность командной работы, разделения работы правительства, федераций и Олимпийского комитета и движения вперед совместными усилиями.

“Господин премьер-министр, Олимпийский комитет также готов обсудить и понять, что делает правительство и чем может помочь Национальный олимпийский комитет. Основная проблема - это условия: нет спортивных школ, они не отремонтированы, нет инвентаря. Пусть олимпийский комитет отремонтирует, а правительство обеспечит инвентарем. Мы должны решать проблемы согласованно с федерациями и Олимпийским комитетом, и на этот раз мы должны быть готовы к тому, чтобы в тяжелой атлетике участвовали не 2, 3 или 1 спортсмен, а, например, 6, в боксе - 8, потому что условия уже будут созданы”, - сказал председатель Национального олимпийского комитета Армении.

Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что необходимо сделать выводы и уже с сегодняшнего дня сосредоточиться на том, что нужно делать. “Наше управление должно быть стратегическим. Если мы поставили перед Арменией цель завоевать 24 олимпийских золотых медали до 2050 года, то мы должны действовать уже с сегодняшнего дня и не снижать нашу планку”, - подчеркнул премьер-министр. В этом контексте глава правительства подчеркнул важность постоянной обратной связи между министерством образования, науки, культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом и спортивными федерациями.

В ходе встречи спортсмены и тренеры коснулись результатов Олимпийских игр, поблагодарили правительство и премьер-министра за поддержку и отметили, что сделано максимум для того, чтобы достойно представить Республику Армения на Олимпийских играх.

В отмеченном премьер-министром Пашиняном контексте были обсуждены предстоящие действия. Была предоставлена информация о процессе строительства спортивных школ имени известных спортсменов, работе по развитию сфер гимнастики и стрельбы, шагах по совершенствованию спортивной инфраструктуры. Министр Ваграм Думанян доложил, что на основании поручения премьер-министра Пашиняна решается вопрос о возобновлении работы спортивной роты в Вооруженных силах.

По поручению премьер-министра достигнута договоренность в ближайшее время организовать встречу с участием министерства образования, науки, культуры и спорта, Национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций и обсудить дальнейшие действия в краткосрочной и среднесрочной перспективе.