Эпидемическая ситуация в Армении оценивается как напряженная. Специалист представляет причину
15:47, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В связи с распространением коронавируса в Республике Армения, особенно дельта-штамма, эпидемическая ситуация уже оценивается как напряженная, так как регистрируется рост случаев коронавируса. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила заведующая отделом эпидемиологии инфекционно-неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян.
«Сравнивая случаи за последние 14 дней с предыдущими 14 днями, мы видим рост случаев. Вчера мы зафиксировали 45% рост числа случаев, а в результате сегодняшнего анализа выяснилось, что это уже 46%. Репродуктивный показатель инфекции выше единицы, он составляет 1,1 за 14 дней и 1,3 за семь дней, то есть в ближайшие семь дней мы можем зарегистрировать более 2900 случаев», - сказала Абовян, добавив, что по всему миру наблюдается напряженная ситуация из-за штамма дельты и Армения не исключение, здесь также циркулирует этот штамм.
По ее словам, в отличие от других штаммов, дельта распространяется вдвое быстрее, что делает ситуацию еще более тревожной.
Ромелла Абовян отметила, что они не могут сказать, сколько случаев заражения дельта-штаммом было зарегистрировано в Армении, поскольку они проводят выборочное обследование, чтобы выяснить, какой штамм циркулирует. «У всех пациентов может быть дельта-штамм. Мы не отбираем пробы у каждого пациента, чтобы выяснить, инфицирован ли он или она дельта-штаммом. В этом нет смысла», - сказала она.
Касаясь противоэпидемических правил, специалист подчеркнула, что в случае дельта-штамма ношение маски более эффективно, сказав, что об этом также сообщили международные структуры и ВОЗ.
«Не исключено, что ограничения будут ужесточены, чтобы снизить распространение инфекции. Вопрос о наложении определенных ограничений на организации сейчас обсуждается, мы представим его позже, когда все станет ясно. Самая эффективная профилактическая мера на данный момент - вакцинация», - заключила Ромелла Абовян.
По состоянию на 11:00 16 августа в Армении подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусом, 188 граждан выздоровели, 7 умерли. Было подтверждено 234814 случаев заболевания коронавирусом, из которых 222801 закончился выздоровлением и 4702 случая смерти. В настоящее время 6175 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен