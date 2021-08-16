ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы

Началась подготовка к учениям коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в ближайшие месяцы у таджикско-афганской границы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - говорится в комментарии Зася, опубликованном пресс-службой организации.

Информация о подготовке к учениям появилась на фоне резко обострившейся ситуации в Афганистане, который взяло под контроль движение "Талибан"*.