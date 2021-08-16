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Главы МИД стран ЕС 17 августа проведут срочную видеоконференцию по Афганистану

Главы МИД стран ЕС 17 августа проведут срочную видеоконференцию по Афганистану

Министры иностранных дел стран ЕС проведут 17 августа экстренные консультации по ситуации в Афганистане в формате видеоконференции. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник написал в Twitter верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Отслеживая ситуацию в Афганистане, после интенсивных контактов с иностранными партнерами в последние дни и часы я принял решение созвать чрезвычайную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС завтра во второй половине дня для первой оценки ситуации в Афганистане", - написал он.

ЕС в настоящее время озабочен эвакуацией своего дипломатического и технического персонала из Кабула, также обсуждаются вопросы предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что главы МИД стран Евросоюза планируют 17 августа обсудить ситуацию в Афганистане.

Многие европейские страны в настоящий момент эвакуируют своих граждан из Афганистана, сокращают персонал в диппредставительствах, ряд из них закрывает посольства.


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