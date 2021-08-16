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Информации о нахождении граждан Армении в Афганистане на данный момент нет: МИД

Информации о нахождении граждан Армении в Афганистане на данный момент нет: МИД
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Республики Армения работает в этом направлении по разным каналам, вносятся корректировки, но на данный момент нет информации о нахождении граждан Республики Армения в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая на вопрос «Арменпресс» о пребывании граждан Армении в Афганистане.

Отметим, что от граждан Республики Армения обращений также не поступало.

Работы по уточнению продолжаются.

Министерство предлагает при необходимости связаться с МИД по номеру мобильного телефона горячей линии +37455620111 (также Whatsapp, Viber) или по электронной почте [email protected]
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