Информации о нахождении граждан Армении в Афганистане на данный момент нет: МИД







Отметим, что от граждан Республики Армения обращений также не поступало.



Работы по уточнению продолжаются.



Министерство предлагает при необходимости связаться с МИД по номеру мобильного телефона горячей линии +37455620111 (также Whatsapp, Viber) или по электронной почте ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Республики Армения работает в этом направлении по разным каналам, вносятся корректировки, но на данный момент нет информации о нахождении граждан Республики Армения в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая на вопрос «Арменпресс» о пребывании граждан Армении в Афганистане.Отметим, что от граждан Республики Армения обращений также не поступало.Работы по уточнению продолжаются.Министерство предлагает при необходимости связаться с МИД по номеру мобильного телефона горячей линии +37455620111 (также Whatsapp, Viber) или по электронной почте [email protected]