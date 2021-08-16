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ВСС отклонил ходатайство о привлечении Давида Григоряна к ответственности

ВСС отклонил ходатайство о привлечении Давида Григоряна к ответственности
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Высший судебный совет отклонил ходатайство заместителя министра юстиции Кристине Григорян о привлечении к ответственности судьи суда первой инстанции Еревана (исполнявшего обязанности министра юстиции на момент подачи ходатайства) Давида Григоряна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил и.о. председателя ВСС Гагик Джангирян. Решение вступает в силу с момента публикации и является окончательным.

Для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности заявитель ссылался на интервью с судьей Давидом Григоряном, опубликованное на одном из сайтов, в котором он рассказал о решении Конституционного суда о признании статьи 300.1 Уголовного кодекса РА неконституционной.

Давид Григорян был судьей, рассматривавшим дело второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.
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