В некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На территории РА 15-20 августа в отдельных регионах днем ночью ожидается кратковременный дождь и гроза, местами возможен град. Об этом «Арменпресс» узнал с сайта МЧС. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/с, во время грозы ветер усилится со скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване вечером 15 августа, вечером 20 августа ночью в некоторых частях города ожидается кратковременный дождь, во время грозы ветер может усилиться со скоростью 18-20 м/с. 16-19 августа осадков не ожидается.