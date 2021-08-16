«Expo 2020 Dubai»: армянские производители будут на одной площадке с крупнейшими мировыми компаниями

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 2021 ․ в рамках выставки «Expo 2020 Dubai», которая состоится с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 гг․ в Дубае, состоится четырехдневная выставка «Сделано в Армении», в которой могут принять участие армянские компании и производители.



Как сообщает «Арменпресс», Министерство экономики РА сообщает, что данная выставка даст возможность не только представить армянские товары и услуги на мировом рынке, но и установить новые прочные деловые связи, встретиться с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами.



В ходе ЭКСПО представители компаний-участников получат возможность принять участие в проводимых организаторами воркшопах, в рамках которых приглашенные специалисты подробно ознакомят с секретами и путями выхода на рынки ОАЭ и стран Содружества Персидского залива.

Одной из лучших площадок для деловых контактов и деловых контактов является портал B2B, при регистрации на котором армянские компании появятся на одной платформе с крупнейшими компаниями мира.



По мнению министерства, экспортный каталог/журнал - это возможность для армянских компаний заявить о себе в деловом мире ․ В нем будет представлена информация о деятельности, сфере и продукции армянских компаний, участвующих в выставке. Каталог будет доступен бизнесменам из более чем 190 стран-участниц «EXPO 2020 Dubai».



Общую координацию организации участия Армении в выставке осуществляет Министерство экономики РА. Решением Премьер-министра Республики Армения министр экономики Республики Армения является главным комиссаром по общей координации организации участия Армении в «EXPO 2020 Dubai».



Армянская команда организаторов «EXPO 2020 Dubai» также организует деловые встречи для компаний-участников, которые могут быть проведены на выставке «Сделано в Армении» в специальном разделе.



Армянские компании, работающие в следующих сферах, могут представить свои товары и услуги на выставочной площади около 2880 кв.м:



Еда, напитки (вино),



Легкая промышленность,



Дорогие украшения (бижутерия),



IT и высокие технологии,



Туризм,



Креатив, медиа, кинопроизводство,



Другое.



Всемирная выставка - одно из старейших выставочных мероприятий в мире. Она проводится раз в пять лет: какой-либо крупный город на протяжении 6 месяцев принимает все страны мира, которые представляются своими наиболее привлекательными сторонами. В выставке "EXPO 2020 Dubai" участвуют 192 страны, что является рекордным показателем в организованных до сих пор выставках. Организаторы ожидают 25 млн местных и зарубежных посетителей.