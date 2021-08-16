Талибы заявили, что изымают оружие у гражданского населения в Кабуле

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник агентству Reuters официальный представитель талибов.

"Насколько мы понимаем, люди хранили у себя оружие в целях самообороны. Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности. Мы не намерены причинять вреда гражданским", - сказал он.