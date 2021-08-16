Уругвай откроет в Армении посольство
14:03, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. У Армении и Уругвая очень теплые, дружеские отношения, которые зародились в неблагоприятных условиях, но были полны надежд.
Как «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижо в ходе совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Арменом Григоряном.
"Прежде всего, я хотел бы передать свои самые теплые приветствия от президента Уругвая Луиса Лакале Поу. У Уругвая есть то преимущество, что он может принимать у себя всех талантливых и трудолюбивых людей, которые приезжают со всего мира. Армяне, армянская община, смогли очень хорошо интегрироваться в Уругвае, утвердиться в таких областях, как политика, образование, спорт, журналистика и деловой мир», - сказал Бустижо.
По словам Франсиско Бустижо, встреча с Арменом Григоряном подтвердила необходимость углубления двусторонних отношений и поднятия активности групп дружбы на более высокий уровень.
«Мы использовали все ценности и принципы, которые разделяют обе страны, такие как демократия, верховенство закона, защита прав человека, мирное урегулирование конфликтов и защита окружающей среды», - сказал Бустижо.
Министр иностранных дел Уругвая заявил, что Уругвай выразил международному сообществу озабоченность по поводу нагорно-карабахского конфликта, отметив, что конфликты должны быть разрешены без применения силы.
Министр иностранных дел Уругвая также отметил, что с Арменом Григоряном был обсужден ряд тем, способствующих углублению отношений. «В этом отношении Уругвай продолжит свои уверенные шаги по установлению четких и прочных двусторонних связей, которые будут полезны для обеих сторон, помогут сторонам достичь своих целей, защищая при этом двусторонние интересы», - сказал Бустижо.
Министр иностранных дел Уругвая заявил, что, высоко оценивая отношения, которые у них были на протяжении 30 лет, Уругвай принял решение открыть посольство в Армении.
«Несомненно, наши пути продолжатся вместе с надеждой, что у нас будет общее видение будущего», - заключил Бустижо.
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