Армен Григорян и Франсиско Бустижо видит большой нереализованный потенциал сотрудничества в экономической сфере
13:14, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян и министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижо в ходе встречи с удовлетворением отметили, что армяно-уругвайские отношения динамично развиваются. Как сообщает «Арменпресс», об этом Григорян заявил на совместной пресс-конференции с Франсиско Бустижо.
«Есть частые взаимные визиты, контакты разного уровня, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Мы тесно сотрудничаем в рамках международных структур. Наши взгляды на важные вопросы мировой повестки в основном совпадают», - сказал Григорян.
По словам главы МИД РА, межпарламентские связи традиционно носят активный характер, занимая большое место в отношениях между двумя странами.
«В ходе беседы мы обсудили деятельность групп дружбы в парламентах двух стран», - добавил Григорян.
Армен Григорян и Франсиско Бустижо согласны с тем, что существует большой неиспользованный потенциал экономического сотрудничества.
«Мы намерены предпринять практические шаги по развитию сотрудничества по интересующим направлениям. Особо хотелось бы выделить области информационных технологий, банковского дела, управления водными ресурсами и возобновляемой энергетики. В этой связи хочу отметить, что господин Бустижо проведет ряд встреч, в ходе которых будут обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества», - сказал Григорян.
И.о. министра иностранных дел Армен Григорян напомнил, что между Арменией и Уругваем существует безвизовый режим, который является дополнительным инструментом для активизации деловых контактов и увеличения количества туристических визитов.
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