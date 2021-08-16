Министр обороны Азербайджана отбывает в Турцию
12:56, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отбывает в Турцию по приглашению министра обороны Турции Хулуси Акара.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.
Закир Гасанов примет участие в Международной выставке оборонной продукции IDEF-2021 в Стамбуле. Помимо выставки, азербайджанский министр также проведет ряд встреч с официальными кругами Турции.
Выставка пройдет с 17 по 20 августа в центре TÜYAP в Стамбуле. Выставка организована Министерством обороны Турции при поддержке Администрации президента. IDEF занимает третье место в мире по количеству компаний-участниц среди 32 оборонных выставок, организованных в разных странах. На выставке будет представлен широкий ассортимент продукции 1236 оборонных предприятий из 53 стран мира, из которых 536 - турецкие. Ожидается, что в выставке примут участие 154 делегации из 79 стран. Будут проведены многочисленные переговоры, будут подписаны новые контракты, будут представлены новинки.
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