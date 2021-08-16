Армен Григорян высоко оценил позицию Уругвая в отношении развязанной против Арцаха войны
12:52, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Армения высоко ценит принципиальную позицию Уругвая в отношении азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха осенью 2020 года.
Как сообщает «Арменпресс», об этом и.о. министра иностранных дел РА Армен Григорян заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижо.
«Среди прочего, законодательный орган страны осудил участие турецких наемников в карабахском конфликте, случаи нарушения прав человека со стороны Азербайджана и взрывы гражданских инфраструктур. Все это подтверждает, что хотя Армения и Уругвай географически удалены, постоянно укрепляющаяся ценностная и мировоззренческая связь между армянами и уругвайцами позволяет нам преодолевать разделяющие нас километры», - сказал Григорян.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Армен Григорян с сожалением отметил, что последствия войны, развязанной против самоопределения и права на существование народа Арцаха, до сих пор полностью не преодолены.
«Армения и Арцах сталкиваются с проблемой безопасности, армянские военнопленные и гражданские заложники до сих пор не репатриированы. В этом случае мы продолжаем рассчитывать на солидарность наших дружественных стран и, конечно же, Уругвая», - заключил Григорян.
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