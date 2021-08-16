Глава МИД Уругвая почтил память жертв Геноцида армян у мемориала Цицернакаберд

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижон почтил память жертв Геноцида армян в Мемориале Цицернакаберд.



Как сообщает «Арменпресс», министра иностранных дел Уругвая сопровождал исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян.



Министр иностранных дел Уругвая возложил цветы к вечному огню в память о жертвах Геноцида армян.



Франсиско Бустижон также посетил Музей Геноцида армян.

Фото: Геворга Перкуперкяна