Глава МИД Уругвая почтил память жертв Геноцида армян у мемориала Цицернакаберд
12:49, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижон почтил память жертв Геноцида армян в Мемориале Цицернакаберд.
Как сообщает «Арменпресс», министра иностранных дел Уругвая сопровождал исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян.
Министр иностранных дел Уругвая возложил цветы к вечному огню в память о жертвах Геноцида армян.
Франсиско Бустижон также посетил Музей Геноцида армян.
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