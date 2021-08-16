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США перебросят в Афганистан дополнительно 1 тысячу военных

США перебросят в Афганистан дополнительно 1 тысячу военных

Пентагон санкционировал отправку в Афганистан дополнительно 1 тысячу военнослужащих, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Речь идет о бойцах 82 воздушно-десантной дивизии США.

Таким образом, временный контингент США в этой стране будет насчитывать 6 тысяч человек. Их задача - обеспечить из аэропорта Кабула эвакуацию иностранцев и получивших убежище за рубежом афганцев.

Это решение Пентагон принял на фоне того, что бойцы движения "Талибан" (запрещено в РФ), по состоянию на вечер воскресенья постепенно завершают взятие под контроль Кабула. Все остальные крупные афганские города - также под контролем талибов.

Ранее аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов. В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

 


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