Началась встреча министров иностранных дел Армении и Уругвая 

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Главы МИД Армении и Уругвая прибыли в Министерство иностранных дел Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве иностранных дел РА, началась встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел РА Армена Григоряна и министра иностранных дел Уругвая Франсиско Бустихона.

16 августа в Армению с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустихо. В рамках официального визита также запланированы встречи с премьер-министром РА, спикером НС РА и Католикосом всех армян.