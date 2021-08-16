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Началась встреча министров иностранных дел Армении и Уругвая 

Началась встреча министров иностранных дел Армении и Уругвая 

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Главы МИД Армении и Уругвая прибыли в Министерство иностранных дел Армении.
Как сообщили «Арменпресс» в министерстве иностранных дел РА, началась встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел РА Армена Григоряна и министра иностранных дел Уругвая Франсиско Бустихона.

16 августа в Армению с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустихо. В рамках официального визита также запланированы встречи с премьер-министром РА, спикером НС РА и Католикосом всех армян.


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