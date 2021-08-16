Армения готова к углублению сотрудничества с Кореей - Армен Саргсян поздравил Президента Кореи
12:31, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент РА Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину по случаю национального праздника страны - Дня освобождения.
Как передает «Арменпресс», отдел по связям с общественностью аппарата президента сообщает, что в поздравительном послании, в частности, говорится:
"Армения готова к углублению и расширению многопланового сотрудничества с Кореей. Убежден, что совместными усилиями взаимовыгодное армяно-корейское партнерство будет и дальше укрепляться на благо наших народов".
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