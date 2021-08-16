Российские миротворцы обеспечили около 210 тысяч человек безопасный проход через Лачинский коридор







«Персонал пункта наблюдения следит за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность транспортных средств, движущихся по Лачинскому коридору. Кроме того, каждая машина проходит осмотр и, при необходимости, обыск. За день проезжает около 200 машин», - сказал представитель российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе Василий Давыдов.



Российские миротворцы проводят плановые боевые учения на блокпостах, оборудованных укреплениями блокпоста, а также учения по предотвращению нарушений и возможных атак. ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. С ноября 2020 года российские миротворческие силы обеспечили передвижение более 58 тысяч автомобилей (около 210 тысяч человек), транспортировку продуктов питания и различных товаров в по Лачинскому коридору в Нагорный Карабах и обратно. Как сообщает «Арменпресс» , об этом распространило заявление Минобороны РФ.«Персонал пункта наблюдения следит за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность транспортных средств, движущихся по Лачинскому коридору. Кроме того, каждая машина проходит осмотр и, при необходимости, обыск. За день проезжает около 200 машин», - сказал представитель российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе Василий Давыдов.Российские миротворцы проводят плановые боевые учения на блокпостах, оборудованных укреплениями блокпоста, а также учения по предотвращению нарушений и возможных атак.