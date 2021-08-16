В ближайшие дни ожидается высокая пожароопасная ситуация в ряде регионов Армении
11:39, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении Центра гидроаэронавигационного мониторинга Министерства окружающей среды, в ряде регионов республики ожидается пожароопасная ситуация.
Как сообщает «Арменпресс», из-за повышения температуры ожидается сильная пожароопасная ситуация в Шираке, Арагацотне, Котайке, Арарате, Армавире, Вайоц Дзоре, Сюнике и Ереване.
«Мы призываем население соблюдать правила безопасности», - говорится в заявлении Центра гидрометеорологического мониторинга МОС.
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