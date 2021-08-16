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Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановили

Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановили

Все коммерческие полеты из аэропорта Кабула имени Хамида Карзая приостановлены. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление воздушной гавани.

В нем также содержится призыв не создавать толпу в аэропорту.

Портал Flightradar24 также сообщает, что два направляющихся в Нью-Дели рейса разных авиакомпаний, чей путь должен был пролегать через Афганистан, изменили маршрут в обход этой страны.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.


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