В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы

Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула. Как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости источник в силах безопасности.

По данным агентства Франс Пресс, это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос: местные жители, опасающиеся талибов, скопились у входа в единственный аэропорт, который также перегружен сотрудниками дипломатических миссий. Их вывозят на вертолетах.

После вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к середине августа захватило все крупные города и погранпереходы. Накануне боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.