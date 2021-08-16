В Армении подтверждено 256 новых случаев COVID-19, выздоровели 188 человек
11:11, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 16 августа в Армении подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусом, 188 граждан выздоровели, 7 умерли. За один день было проведено 5415 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 440 147.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
Было подтверждено 234814 случаев заболевания коронавирусом, из которых 222801 закончился выздоровлением и 4702 случая смерти. В настоящее время 6175 пациентов проходят лечение.
Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 1136.
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