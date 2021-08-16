Армянские пограничники предотвратили попытку Азербайджана продвинуться в части озера Сев Лич: у врага минимум 1 жертва
11:00, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В ночь на 16 августа подразделения Вооруженных сил Азербайджана провоцировали армяно-азербайджанский приграничный район Сюник, в частности, в районе озера Сев Лич, пытаясь обеспечить позиционное наступление. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны Армении.
Армянские позиции провели контрудар, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции. В ходе перестрелки противник понес не менее одной жертвы. С армянской стороны пострадавших нет.
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