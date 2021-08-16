Times: талибы заявили, что не намерены формировать коалиционное правительство

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее в воскресенье столицу Афганистана Кабул, не намерено формировать коалиционное правительство. Как передает Арменпресс, об этом заявил британской газете The Times высокопоставленный представитель талибов.

"Мы воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо", - приводит издание слова неназванного участника движения "Талибан". По его словам, талибы не планируют включать представителей других политических сил в состав временного правительства и согласятся лишь на "полную власть".

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.