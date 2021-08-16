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По состоянию на 15 августа в Армении проведено 220 236 прививок от COVID-19

По состоянию на 15 августа в Армении проведено 220 236 прививок от COVID-19
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. С момента начала вакцинации против COVID-19 по 15 августа проведено 220236 прививок, из них первая доза - 144573, вторая доза - 75663.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав РА, напомнив, что вакцинация «АстраЗенека», «Спутник-В», «Коронавак» может проводиться среди людей 18 лет и выше, согласно их заявлению, по принципу добровольности.

Прививки проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. В субботу и воскресенье установлено дежурство с 10:00 до 16:00.
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