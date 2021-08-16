Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении села Аравус: Защитник прав человека
10:12, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Рано утром 15 августа Защитник прав человека Армении был извещен о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли село Аравус Сюникской области. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.
«Эту информацию защитнику прав человека подтвердили жители села, заявившие, что по позициям Вооруженных сил Армеии велась стрельба.
Речь идет о той части села Аравус, где азербайджанские вооруженные силы расположены в нескольких сотнях метров от жилых домов.
Прямо перед ними - Вооруженные силы РА, которые выполняют функцию защиты жизни и безопасности жителей.
Согласно собранным Управлением Защитника прав человека фактам, стрельба со стороны азербайджанцев прекратилась после прибытия органов местного сообщества, командования 1-го армейского корпуса Республики Армения, Пограничной службы России.
Сегодняшняя стрельба азербайджанцами в направлении деревни Аравус является преступлением, поскольку она нарушает нормальную мирную жизнь и безопасность людей.
Эти факты доказывают, что присутствие азербайджанских вооруженных сил в непосредственной близости от армянских сел нарушает право на жизнь на дорогах между общинами. Они нарушают права человека, свободу передвижения и другие жизненно важные права.
Очевидно, что права человека будут возможны только в условиях зоны безопасности», - написал Татоян.
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