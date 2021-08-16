Армения и Индия развивают динамичное сотрудничество

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 15 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Армен Григорян принял участие в мероприятии, посвященном 75-летию независимости Индии, и выступил с речью.



Как сообщает «Арменпресс», министерство сообщает, что в своем выступлении, в частности, Армен Григорян сказал.



"Уважаемый доктор Сахарсабудхе, Ваше Превосходительство г-н посол, г-жа Девал, дамы и господа, дорогие друзья! От имени правительства Армении я хотел бы лично поприветствовать делегацию Совета по культурным связям Индии в Армении.



Я также рад передать наши теплые поздравления от имени правительства Армении по случаю 75-летия независимости Индии.



Индия, с ее государственностью и культурой, всегда занимала видное место в мировой цивилизации. И сегодня мы являемся свидетелями значительных достижений индийского общества, которые положительно влияют на общий прогресс. Отношения между армяно-индийскими народами и исторические связи уходят корнями в глубину тысячелетий. Они стали особенно активными в 17-19 веках, когда в ряде крупных городов Индии образовалось большое количество армянских общин, которые играли активную роль в социальной, политической, экономической и культурной жизни Индии.



Следует с удовлетворением отметить, что с момента установления дипломатических отношений Армения и Индия сумели превратить многовековые дружеские отношения в теплое межгосударственное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. В последние годы между нашими странами произошло много контактов и культурных мероприятий. Эффективно и сотрудничество на многосторонних площадках.

К сожалению, распространение эпидемии коронавируса с января 2020 года, а также развязанная в сентябре 2020г. азербайджано-турецкая агрессия против Армении и Арцаха не позволила нам реализовать намеченные нами программы и взаимные визиты. Однако очевидно, что нам еще многое предстоит сделать для реализации неиспользованного потенциала двустороннего сотрудничества в политической, военной, экономической, деловой, культурной и образовательной сферах.

Мы выражаем солидарность с дружественным правительством Индии и народом в вопросе их полного искоренения коронавируса. Армения всегда поддерживала Индию в вопросе Джамму и Кашмира. В то же время мы ценим заявления властей Индии относительно азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, перемещения иностранных боевиков в регион, а также посягательства на границы Армении.



С точки зрения активизации экономического сотрудничества значительно активизирована деятельность армяно-индийской межправительственной комиссии и проведение в ближайшее время бизнес-форумов. Перспективным является сотрудничество между двумя странами в области информационных технологий, вооруженных сил, обороны, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры и других.



Армения внимательно следит за активным участием Индии в проекте международного транспортного коридора Север-Юг и за интересом Индии к развитию порта Чабахар, связывающего его с этим проектом, и готова участвовать в реализации этого проекта.



Армения благодарна правительству Индии, индийскому народу, многовековой армянской общине Индии за их бережное отношение к армянскому культурному наследию. Мы ценим реализацию в Армении ряда программ при поддержке правительства Индии в области информационных технологий, медицины и других.



У наших двух народов много общего - это, прежде всего, человеческий потенциал - трудолюбие, целеустремленность, талант к творческому новаторству, а также приверженность сохранению богатой истории, культурного наследия и системы ценностей.



Как сказал великий индийский мыслитель и политик Махатма Ганди, чей памятник был установлен в Ереване как один из символов дружбы между нашими народами, «отношения строятся на следующих четырех принципах: уважение, понимание, принятие и благодарность». Думаю, что все эти принципы присутствуют в отношениях между нашими государствами и нашими народами.



Уважаемые дамы и господа, сегодня, оглядываясь на развитие армяно-индийских отношений, мы можем констатировать, что Армения и Индия разработали динамичное измерение межгосударственного сотрудничества. Мы полны решимости развивать и поднимать это сотрудничество на качественно новый уровень на благо наших народов и стран".