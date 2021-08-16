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Соединенные Штаты должны использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Алиева: Паллоне

Соединенные Штаты должны использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Алиева: Паллоне
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Конгрессмен США Фрэнк Паллоне подчеркивает, что Госдепартамент США должен использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом Паллоне написал в своем микроблоге «Твиттер».

«Обвинения в адрес Армении во время и после войны в Арцахе в прошлом году - яркий пример невероятных аргументов Алиева. Соединенные Штаты не должны обвинять обе стороны в осуждении кровопролития и нестабильности в регионе. Государственный департамент должен использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Алиева», - написал Паллоне.
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