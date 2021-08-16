Соединенные Штаты должны использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Алиева: Паллоне
09:42, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Конгрессмен США Фрэнк Паллоне подчеркивает, что Госдепартамент США должен использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом Паллоне написал в своем микроблоге «Твиттер».
«Обвинения в адрес Армении во время и после войны в Арцахе в прошлом году - яркий пример невероятных аргументов Алиева. Соединенные Штаты не должны обвинять обе стороны в осуждении кровопролития и нестабильности в регионе. Государственный департамент должен использовать все доступные средства, чтобы остановить агрессию Алиева», - написал Паллоне.
Blaming Armenia is a clear sign of Aliyev's bad faith arguments during & after the war in Artsakh last year. The U.S. shouldn't blame both sides when casting guilt for the bloodshed & instability in the region. @StateDept must use every tool available to stop Aliyev's aggression. https://t.co/YLZ0viupOw— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) August 16, 2021
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен