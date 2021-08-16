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AFP: толпа прорвалась на ВПП аэропорта Кабула

AFP: толпа прорвалась на ВПП аэропорта Кабула
Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.
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