AFP: толпа прорвалась на ВПП аэропорта Кабула
09:29, 16 Август, 2021
Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.
#US troops at #Kabul International Airport were forced to fire in the air in order to control the crowd of Afghans wanting to get out of #Afghanistanpic.twitter.com/bGnqk3L1Wq— Aldin (@aldin_ww) August 15, 2021
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