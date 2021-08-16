Землетрясение северо-восточнее села Бавра. Оно ощущалось в Ширакской, Лорийской и Тавушской областях

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 16 августа этого года в 05:44 по местному времени (01:44 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,5 на приграничной зоне Грузии и Армении, с координатами 41,22⁰ северной широты и 43,94⁰ восточной долготы, в 16 км к северо-востоку от села Бавра, глубиной эпицентра 10 км. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС РА.

Сила землетрясения в эпицентре составила 6 баллов.



Землетрясение ощущалось в Ширакско-Лорийской области РА силой 4-5 баллов, в Тавушской области силой 3-4 балла.