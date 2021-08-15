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В долинах, предгорьях  страны  и  в  Ереване  сохранится  высокая  степень пожароопасности

В долинах, предгорьях  страны  и  в  Ереване  сохранится  высокая  степень пожароопасности

Высокая пожаропаснаяная обстановка ожидается в долинах и предгорьях Армении, а  также в Ереване.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 15-20 августа на  территории республики в некоторых регионах днем ожидается  кратковременный дождь, ночью ожидается гроза, местами возможен град. 

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится. 

 

В Ереване 15 августа вечером и ночью 20 августа  в некоторых частях города ожидается кратковременный дождь. Во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 18- 20 м / с.  16-19 августа осадков не ожидается.


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