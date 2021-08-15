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В Первопрестоле отметили праздник Преображения Пресвятой Богородицы

В Первопрестоле отметили праздник Преображения Пресвятой Богородицы

15 августа Армянская Апостольская Святая Церковь отметила праздник Преображения Пресвятой Богородицы. Торжество проходило в монастыре Св. Гаяне. Службу вел  Его Святейшество    архиепископ Езник Петросян.

Как сообщили  Арменпресс из информационной канцелярии Первопрестольного престола, Его Святейшество особо отметил значение праздника в своей проповеди. «Две тысячи лет назад Богородица не оставила нас, не ушла, а живет в нас, живет во всех матерях. Мы не говорим о Богородице в прошлом, потому что она и сегодня с нами».

Согласно источнику, святой отец рассказал о событиях первого века, роли Пресвятой Богородицы   в истории Спасения, а также о таинстве Преображения.

Архиепископ Езник особо отметил матерей, потерявших  сыновей и дочерей, сравнив их тяжелую боль и печаль   со страданиями Богородицы․ «Сегодня в Армении много таких матерей, как Богородица, которые потеряли детей, они испытывают ту же материнскую боль, что и Богородица, и для  них  Богородица может быть примером для преодоления боли, которую они испытывают.

С этими мыслями мы желаем, чтобы раны  всех наших матерей были исцелены, раны всех женщин, потерявших своих мужей, были исцелены, а также  раны всех детей, потерявших своих отцов. Да пребудет   Богородица с вашими сыновьями - ныне и присно и  во веки веков․ Аминь», - говорится в послании.

В завершение литургии под председательством служителя  Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископа Мушега Бабаяна состоялась церемония благословения винограда, после чего благословенные грозди винограда были розданы верующим.


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