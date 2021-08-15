Умер легенда немецкого футбола Герд Мюллер

Умер легендарный немецкий футболист, чемпион мира и Европы Герд Мюллер.

Как передает Арменпресс, об этом пишут немецкие СМИ.

Чемпион мира по футболу скончался на 75-м году жизни. Еще в 2015 году у Мюллера диагностировали болезнь Альцгеймера.

Герд Мюллер родился в 1945 году. Он стал чемпионом мира и Европы в составе сборной ФРГ. Нападающий начал свою клубную карьеру в 1963 году, когда играл за «Нюрлиген» и мюнхенскую «Баварию». С 1992 по 2014 год тренировал вторую команду «Баварии». В 1970 году он удостоился Золотого мяча.