Горит растительный участок возле радиомачты на Тбилисском шоссе в Ереване

15 августа в 14:23 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что возле радиомачты на Тбилисском шоссе в Ереване горит покрытый травой участок.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, объявлен вызов пожарной сложности «1 БИС» ․ На место выехали выехали еще 2 боевых расчета Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

По предварительным данным МЧС РА, горит около 3 гектаров травы.