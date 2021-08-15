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Горит растительный участок возле радиомачты на Тбилисском шоссе в Ереване

Горит растительный участок возле радиомачты на Тбилисском шоссе в Ереване

15 августа в 14:23 часов  в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал  о том, что возле радиомачты на Тбилисском шоссе в Ереване  горит покрытый травой участок.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место   выехали выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, объявлен вызов пожарной сложности «1 БИС» ․ На место   выехали выехали  еще 2  боевых расчета  Ереванского управления  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

По предварительным данным МЧС РА, горит около 3 гектаров травы.

 

 

 


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