Пожарные потушили пожар  на растительном участке у села Урцадзор Араратской области  

15 августа возобновились работы по тушению пожара в районе села Урцадзор Араратской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехала оперативная группа областного спасательного управления Службы спасения МЧС и пять пожарных частей пожарно-спасательного отряда.

Согласно источнику, около 15 гектаров покрытой травой территории были дымящиеся очаги.

Пожар локализован в 11:00 часов и потушен в 12:52.

МЧС РА напоминает: «14 августа в 14:59 часов в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал о том, что горит участок с растительностью возле села Урцадзор. На место выехали два боевых расчета из пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления МЧС.

Объявлена сложность пожара №2․ На место я выехали три пожарные расчета из пожарно-спасательных отрядов города Еревана и оперативная группа областного спасательного управления.

По предварительным данным, горело около 12-13 га растительности.

В тушении пожаров приняли участие 60 пожарных и 26 сотрудников государственного заповедника «Хосровский лес».

В 22:15 из-за темноты и ухудшения погодных условий работы по тушению пожаров временно прекращены, установлено дежурство․ Активных очагов нет».