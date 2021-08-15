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Пожарные потушили пожар  на растительном участке у села Урцадзор Араратской области  

Пожарные потушили пожар  на растительном участке у села Урцадзор Араратской области  

15 августа возобновились работы по тушению пожара в районе села Урцадзор Араратской области.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место   выехала оперативная группа областного спасательного управления Службы спасения МЧС и пять пожарных частей пожарно-спасательного отряда. 

Согласно источнику, около 15 гектаров покрытой травой территории были дымящиеся очаги. 

Пожар локализован в 11:00 часов  и потушен в 12:52.

МЧС РА напоминает: «14 августа в 14:59 часов в Араратский региональный кризисный центр поступил  сигнал о том, что горит участок с растительностью возле села Урцадзор. На место   выехали два боевых расчета  из пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления МЧС.

Объявлена сложность пожара №2․ На место  я выехали три пожарные расчета из пожарно-спасательных отрядов города Еревана и оперативная группа областного спасательного управления. 

По предварительным данным, горело около 12-13 га растительности. 

В тушении пожаров приняли участие 60 пожарных и 26 сотрудников государственного заповедника «Хосровский лес».

В 22:15 из-за темноты и   ухудшения погодных условий работы по тушению пожаров временно прекращены, установлено дежурство․ Активных очагов нет».


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