Снесли указатель армянского района Джибейль. Правление ПРА Ливана видит тенденцию новой эскалации

Ливанское региональное правление партии Рамкавар-Азатакан сообщает, что дорожный указатель армянского района города Джибейль (Библос) разрушили неизвестные лица, что однозначно предвещает новую повсеместную эскалацию внутриобщинной напряженности.

Как передает Арменпресс, в заявлении партии говорится: «Ливан вступил в очень опасную фазу своего кризиса, когда невыносимые бытовые условия и ситуация в области безопасности, похоже, движутся в пропасть с непреодолимой скоростью.

В эти адские дни, когда ливанская валюта достигла беспрецедентного уровня девальвации, простой гражданин страдает от нехватки топлива, лекарств и других предметов первой необходимости. Работа больниц и почти всех учреждений, обслуживающих горожан, парализована. Из-за отсутствия электричества царит тьма. Южное пограничье Ливана находится во взрывоопасном состоянии. Инциденты, угрожающие безопасности в стране, следуют один за другим: последним был снос знака, обозначающего армянский квартал в Джебейле, что явно направлено на то, чтобы спровоцировать большее недоверие внутри общины и новую напряженность повсюду.

Ввиду этого почти бесповоротного момента политические партии, участвующие в ливанском правительстве, несут ответственность за нынешнюю невыносимую ситуацию, которая может привести к страшному голоду среди населения. Ливан живет в дни, похожие на период в начале века, когда турки спровоцировали голод, и погибла большая часть ливанского населения.

На основании вышеизложенного, Ливанский региональный совет партии Рамкавар Азатакан решительно осуждает ответственную за эту ситуацию власть Ливана за ее безответственность и в какой-то степени соучастие. По этому поводу ПРА призывает к немедленному формированию правительства, которое возьмет на себя ответственность за спасение того, что осталось от Ливана. Совет министров - это не пирог, который делят правящие партии, пока гражданин нищает с каждым днем. К нашему большому удивлению и отвращению, мы до сих пор слышим справа и слева прекраснодушные мысли о том, как следует разделить и передать, например, силовые ведомства. Последнее предложение решения, к сожалению, исходит от представителя армянской партии, участвующей в правительстве и также являющейся частью возглавляемой им коррумпированной системы правления.

Ввиду очевидного провала правительства Ливана и неминуемой гуманитарной катастрофы, региональное отделение партии Рамкавар Азатакан в Ливане обращается также к Организации Объединенных Наций и связанным с ней учреждениям и органам, Всемирной организации здравоохранения (WHO), Детскому фонду Организации Объединенных Наций (UNICEF), всем гуманитарным организациям большой мировой семьи и большой ливанской диаспоре: помочь народу Ливана, преданнному своим государством, чтобы предотвратить эскалацию человеческой трагедии и спасти человеческое достоинство».