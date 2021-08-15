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В «Алашкерте» — новый нападающий из Бразилии

В «Алашкерте» — новый нападающий из Бразилии

Ереванский "Алашкерт" подписал контракт с бразильским нападающим Лукасом де Карвалью Серра.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. 

26-летний футболист почти всю свою карьеру провел в Чехии, представляя местные клубы ''Бречлав'', ''Глучин'' и ''Зноймо''. 

До переезда в Алашкерт Лукас играл за бразильскую «Кану».


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