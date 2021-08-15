В «Алашкерте» — новый нападающий из Бразилии
Ереванский "Алашкерт" подписал контракт с бразильским нападающим Лукасом де Карвалью Серра.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
26-летний футболист почти всю свою карьеру провел в Чехии, представляя местные клубы ''Бречлав'', ''Глучин'' и ''Зноймо''.
До переезда в Алашкерт Лукас играл за бразильскую «Кану».
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