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В селе Мовсес Тавушской области сгорела крыша двухэтажного дома и 2-й этаж

В селе Мовсес Тавушской области сгорела крыша двухэтажного дома и 2-й этаж

15 августа в 01:05 часов  в Тавушское отделение  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал  о пожаре в одном из домов в селе Мовсес.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место  выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС регионального спасательного управления.

Пожар был локализован в 02:26 часов, потушен в 04:05. 

Сгорел 2-й этаж с имуществом (около 150 квадратных метров) и крыша двухэтажного частного дома, расположенного во 2-м переулке 1-й улицы села Мовсес.


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