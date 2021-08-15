В селе Мовсес Тавушской области сгорела крыша двухэтажного дома и 2-й этаж

15 августа в 01:05 часов в Тавушское отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о пожаре в одном из домов в селе Мовсес.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС регионального спасательного управления.

Пожар был локализован в 02:26 часов, потушен в 04:05.

Сгорел 2-й этаж с имуществом (около 150 квадратных метров) и крыша двухэтажного частного дома, расположенного во 2-м переулке 1-й улицы села Мовсес.