Премьер-министр Пашинян поздравил премьер-министра Лихтенштейна по случаю Национального дня
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Княжества Лихтенштейн Даниэлю Ришу по случаю Национального дня.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:
“Ваше Превосходительство,
Поздравляем Вас и дружественный народ правительства Княжества Лихтенштейн по случаю Национального праздника.
Придаю важность налаженному между нашими странами сотрудничеству как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Надеюсь, что совместными усилиями и инициативами мы придадим новый импульс нашему партнерству на благо наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Лихтенштейна - мира и процветания”.
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