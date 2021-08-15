Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август

Премьер-министр Пашинян  поздравил  премьер-министра Лихтенштейна по случаю Национального дня

Премьер-министр Пашинян  поздравил  премьер-министра Лихтенштейна по случаю Национального дня

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Княжества Лихтенштейн Даниэлю Ришу по случаю Национального дня.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Поздравляем Вас и дружественный народ правительства Княжества Лихтенштейн по случаю Национального праздника.

Придаю важность налаженному между нашими странами сотрудничеству как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Надеюсь, что совместными усилиями и инициативами мы придадим новый импульс нашему партнерству на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Лихтенштейна - мира и процветания”.

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]