Премьер-министр Пашинян  поздравил  премьер-министра Лихтенштейна по случаю Национального дня

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Княжества Лихтенштейн Даниэлю Ришу по случаю Национального дня.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Поздравляем Вас и дружественный народ правительства Княжества Лихтенштейн по случаю Национального праздника.

Придаю важность налаженному между нашими странами сотрудничеству как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Надеюсь, что совместными усилиями и инициативами мы придадим новый импульс нашему партнерству на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Лихтенштейна - мира и процветания”.