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COVID-19: в Армении подтвержден 331 случай заражения, 216 случаев выздоровления, 10 случаев  смерти

COVID-19: в Армении подтвержден 331 случай заражения, 216 случаев выздоровления, 10 случаев  смерти

По состоянию на 11:00 часов 15 августа, в Армении подтверждено 234 558 случаев заболевания коронавирусом, из которых 222 613 вылечены и 4695 умерли. На данный момент 6115 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 434 732 теста.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 14 августа было проведено 6062 тестирования, из которых подтвержден 331 новый случай заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 216 случаев выздоровления и 10 новых случаев смерти.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1135.

 

 


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