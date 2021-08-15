Армянская Апостольская Святая Церковь отмечает св. Праздник Преображения Богородицы

Армянская Апостольская Святая Церковь торжественно отмечает св. Праздник Преображения Богородицы.

Как передает Арменпресс, это четвертый из пяти календарных праздников Армянской Апостольской церкви, самый старый из праздников, посвященных Богоматери.

Согласно преданию, Св. Дева жила в Иерусалиме около 12 лет после распятия Иисуса Христа, под опекой Иоанна Богослова. И однажды он получил весть от архангела Гавриила о Преображении с земли на небо, и сказал ей: «Радуйся среди женщин блаженных, ибо зовет тебя Творец, Сын Твой Единородный». Пресвятая Дева Мария объявляет эту благую весть своим родственникам, всем христианам и апостолам, приказывая похоронить ее в Гефсиманской долине.

Благословенное тело после упокоения помещается в могилу и хранится в надлежащем порядке в течение трех дней, после Господь приближается в сияющем облаке и с ангелами. Из гроба Богородицы, не нарушая печати, берет богобоязненное тело и возносится на небеса

В праздник Преображения Господня во всех Армянских Апостольских церквях совершается освящение винограда. Гроздь винограда благословеннее всех плодов, потому что Господь воздвиг виноградную лозу над самыми могущественными деревьями, почитал ее больше, чем другие молодые саженцы, называя Себя виноградной лозой: «Я истинная виноградная лоза». Во время последней вечери он взял чашу с вином - кровь винограда, благословил, сказав: «Это моя кровь Нового Завета»