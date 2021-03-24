Анонс мероприятий на 16 августа
17:31, Август 14, 2021
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10:08, 13.08.2021
"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 17:31 Анонс мероприятий на 16 августа
- 16:10 "Талибан" захватил столицу афганской провинции Кунар
- 15:45 В Иране из-за коронавируса объявлен локдаун
- 15:39 Нубар Афеян и Джастин Трюдо обсудили вопрос организации производства Moderna в Канаде
- 15:28 Серьезнейший интеллектуал, сведущий редактор, редкий патриот. Прощание с Раффи Эрмоном Араксом
- 15:07 Не могут платить по кредитам, лишились земли и скота. Встреча ЗПЧ с жителями Тега
- 14:41 Разыскиваемый правоохранителями России обнаружен на пограничном КПП в Армении
- 14:26 В большинстве районов Армении в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди
- 14:22 Во Франции вновь гражданские акции протеста против санитарных паспортов
- 14:07 В Грузии коронавирусом заразились еще 5579 человек
- 13:57 Президент Афганистана заявил о возможности установления режима перемирия в стране
- 13:38 Посольство США в Афганистане уничтожает секретную документацию. CNN
- 13:22 В ближайшее время будет решен вопрос о зарплате судей. Гагик Джангирян
- 12:51 США намерены подписать с Катаром соглашение о размещении афганских беженцев. CNN
- 12:45 Пентагон планирует полностью эвакуировать персонал посольства из Афганистана
- 12:36 Власти Австралии отправят в Сидней 500 военнослужащих для поддержания правил карантина
- 12:26 Италия не исключает возможности эвакуации дипломатического персонала из Кабула
- 12:14 В автокатастрофе в Карвачаре погибли азербайджанские военнослужащие
- 12:08 Азербайджанцы удалили скульптуры из Музея изобразительных искусств в Шуши. Caucasus Heritage Watch
- 11:36 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано два новых случая
- 11:35 ДТП с трагическим исходом на трассе Ереван-Севан
- 11:15 COVID-19: в Армении подтверждено 430 новых случаев коронавируса
- 11:04 В Японии из-за ливней около 1,2 млн человек находятся под угрозой эвакуации
- 10:54 Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Гутерриш
- 10:49 Европейские индексы выросли - 13-08-21
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Просмотрели 1053 раз Попытки Азербайджана деарменизировать Арцах потерпели фиаско. Давид Бабаян