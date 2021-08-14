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"Талибан" захватил столицу афганской провинции Кунар

"Талибан" захватил столицу афганской провинции Кунар

Боевики Талибана захватили афганский город Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, уже не первый год в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. 

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.


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