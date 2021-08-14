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В Иране из-за коронавируса объявлен локдаун

В Иране из-за коронавируса объявлен локдаун

Власти Ирана объявили о внеочередных   выходных и двухнедельном запрете на передвижение между провинциями из-за обострения ситуации с коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил   официальный представитель национального штаба республики по борьбе с распространением коронавируса Алиреза Раиси.   

Алиреза Раиси  заявил, что комендантский час вступит в силу 15 августа и продлится до утра 21 августа. Он добавил, что все учреждения, офисы и банки перестанут работать. 

По состоянию на 14 августа, в Иране выявлено 4 миллиона 389 тысяч 85 случаев коронавируса, 97 тысяч 208 человек скончались. 

Вакцинировано 18 миллионов 581 тысяча 226 человек, из них 3 миллиона 813 тысяч 628 - двумя дозами.


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