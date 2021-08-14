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Нубар Афеян и Джастин Трюдо обсудили вопрос организации производства Moderna в Канаде

Нубар Афеян и Джастин Трюдо обсудили вопрос организации производства Moderna в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с соучредителем и генеральным директором американской компании Moderna Нубаром Афеяном вопрос об организации производства вакцины Moderna в Канаде. 

Как  передает Арменпресс, премьер-министр Канады написал об этом в своем микроблоге в Twitter. 

«Мы говорили о работе, которую мы проводим, чтобы быть уверены, что можем обеспечить возможность вакцинации людей, что  можем наконец завершить борьбу с COVID-19.  Это остается нашим главным приоритетом», - отметил премьер-министр Канады.


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