Нубар Афеян и Джастин Трюдо обсудили вопрос организации производства Moderna в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с соучредителем и генеральным директором американской компании Moderna Нубаром Афеяном вопрос об организации производства вакцины Moderna в Канаде.

Как передает Арменпресс, премьер-министр Канады написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Мы говорили о работе, которую мы проводим, чтобы быть уверены, что можем обеспечить возможность вакцинации людей, что можем наконец завершить борьбу с COVID-19. Это остается нашим главным приоритетом», - отметил премьер-министр Канады.